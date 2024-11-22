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Израиль нанес новые авиаудары по позициям "Хезболлы" в городе Сур на юге Ливана

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в пятницу атаковали объекты движения "Хезболла" на юге Ливана в городе Сур, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном в телеграм-канале.

В частности, авиация действовала против командных центров, разведывательных структур и оружейных складов движения, а также нанесла удар по наблюдательному пункту неприятеля.

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В ЦАХАЛ отметили, что многие из пораженных целей относились к подразделению "Азиз", которое запускает с юго-запада Ливана по Израилю реактивные снаряды. По данным израильской стороны, Сур - район активности подразделения "Азиз" и "Хезболлы" в целом.

В Армии обороны Израиля вновь обвинили "Хезболлу" в размещении своих командиров в бойцов в районах проживания гражданских лиц. Израильские военные также сообщили, что перед ударами по Суру предприняли меры по снижению угроз для гражданских лиц, в том числе за счет предварительных предупреждений о налете.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 22 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ Сур
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