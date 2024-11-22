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Туск и Шольц обеспокоены применением на Украине баллистической ракеты "Орешник"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск расценил применение Россией баллистической ракеты "Орешник" на Украине как признак эскалации конфликта, сообщают европейские СМИ.

"Конфликт приобретает драматичный масштаб. Последние десятки часов показали, что угроза серьезная и реальная, если говорить о риске глобального конфликта", - сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, назвал удар России "ужасной эскалацией". По его словам, применение данного вида вооружения показало, "как опасна эта война".

Накануне президент Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута.

Владимир Путин Олаф Шольц Украина Польша Германия Дональд Туск Орешник
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