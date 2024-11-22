Проведена эвакуация пассажиров одного из терминалов аэропорта Гэтвик в Лондоне
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Эвакуацию южного терминала лондонского аэропорта Гэтвик провели в пятницу после обнаружения подозрительного багажа, сообщает Sky News.
По данным телеканала, на место происшествия направили отряд саперов и группу кинологов после того, как в багаже одного из пассажиров обнаружили предметы, запрещенные к перевозке.
Пассажиров, направляющихся в аэропорт городским железнодорожным транспортом и автобусами, призывают воздержаться от поездки.
О каких-либо других деталях происходящего не сообщается.
Лондонский аэропорт Гэтвик является второй по загруженности воздушной гаванью Великобритании.