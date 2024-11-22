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Проведена эвакуация пассажиров одного из терминалов аэропорта Гэтвик в Лондоне

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Эвакуацию южного терминала лондонского аэропорта Гэтвик провели в пятницу после обнаружения подозрительного багажа, сообщает Sky News.

По данным телеканала, на место происшествия направили отряд саперов и группу кинологов после того, как в багаже одного из пассажиров обнаружили предметы, запрещенные к перевозке.

Пассажиров, направляющихся в аэропорт городским железнодорожным транспортом и автобусами, призывают воздержаться от поездки.

О каких-либо других деталях происходящего не сообщается.

Лондонский аэропорт Гэтвик является второй по загруженности воздушной гаванью Великобритании.

Лондон Гэтвик Великобритания
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