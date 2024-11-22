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Британская полиция взорвала найденную у посольства США подозрительную посылку

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Посольство США в Лондоне возобновило работу в штатном режиме после того, как британская полиция провела контролируемый взрыв подозрительной посылки, которую обнаружили у американского посольства, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Местные власти провели расследование и изъяли подозрительную посылку, оставленную у здания посольства", - приводит агентство выдержку из заявления посольства.

По данным AP, несмотря на возобновление работы посольства, приемы посетителей были отменены.

В полиции сообщили о начале расследования по факту инцидента. Кроме того, в полиции отметили, что большая часть полицейских завершили практически всю необходимую работу у посольства, однако в окрестностях пока остаются полицейские кордоны.

Ранее провели эвакуацию южного терминала лондонского аэропорта Гэтвик после обнаружения подозрительного багажа.

По данным Sky News, на место происшествия направили отряд саперов и группу кинологов после того, как в багаже одного из пассажиров обнаружили предметы, запрещенные к перевозке.

Великобритания США Лондон
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