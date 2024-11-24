Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Бывший канцер Германии Ангела Меркель Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бывший канцер Германии Ангела Меркель считает, что урегулирование украинского конфликта возможно только путем переговоров, военного решения не существует.

В интервью британской газете The Times она заявила, что "поддерживает то, что в настоявшее время делают германское правительство и Евросоюз", которые оказывают помощь Киеву.

"Однако в какой-то определенный момент будут нужны переговоры, ответственные люди должны будут определить этот момент", - сказала Меркель.

Она добавила: "Чисто военного решения не будет".