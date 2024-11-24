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Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Меркель не видит военного решения украинского конфликта
Бывший канцер Германии Ангела Меркель
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бывший канцер Германии Ангела Меркель считает, что урегулирование украинского конфликта возможно только путем переговоров, военного решения не существует.

В интервью британской газете The Times она заявила, что "поддерживает то, что в настоявшее время делают германское правительство и Евросоюз", которые оказывают помощь Киеву.

"Однако в какой-то определенный момент будут нужны переговоры, ответственные люди должны будут определить этот момент", - сказала Меркель.

Она добавила: "Чисто военного решения не будет".

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Ангела Меркель Украина
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