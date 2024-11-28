Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европарламент принял резолюцию с призывом увеличить военную поддержку Украины и ужесточить санкции Евросоюза против России. Резолюция была утверждена 390 голосами "за", 135 - "против" при 52 воздержавшихся.

"Все государства-члены ЕС и союзники по НАТО должны взять на себя обязательство поддерживать Украину в военном отношении, как коллективно, так и индивидуально, выделяя не менее 0,25% своего ВВП ежегодно", - говорится в резолюции.

Европарламент просит ЕС и его государства-члены усилить военную поддержку Украины, в том числе путем предоставления самолетов, ракет большой дальности, включая ракеты Taurus, современных систем противовоздушной обороны, включая Patriot и SAMP/T, а также боеприпасов и ПЗРК, артиллерии и учебных программ для ВСУ.

Депутаты Европарламента приветствовали решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать современные ракетные системы по военным целям на территории России и призвали ЕС и его государства-члены принять аналогичные меры.

В резолюции подчеркивается общая с США "стратегическая заинтересованность" в поддержке Украины и содержится призыв к Евросоюзу и странам ЕС сотрудничать с новой администрацией в Вашингтоне "для укрепления взаимовыгодного трансатлантического сотрудничества".

Заявляя, что "никакие переговоры по Украине не могут состояться без Украины", депутаты Европарламента считают необходимым работать над достижением "максимально широкой международной поддержки Украины и поиском мирного решения".

ЕП призвал к участию ЕС и государств-членов в реализации "украинской формулы мира" и созданию необходимых условий для проведения "второго саммита мира", в том числе с "привлечением стран Глобального Юга".

Депутаты Европарламента просят институты ЕС усилить санкции против отраслей, имеющих "особое экономическое значение для России", в первую очередь в отношении таких секторов, как металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный и банковский, а также в отношении российского сырья.

Резолюция предлагает призвать Пекин прекратить оказывать России "помощь двойного назначения". Отказ изменить такой курс может серьезно повлиять на двусторонние отношения между ЕС и Китаем, отмечается в документе.

Евродепутаты предложили еще больше усилить санкционный режим против Ирана, Белоруссии и Северной Кореи "за военную поддержку" России.