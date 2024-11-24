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В Румынии проходят президентские выборы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в Румынии, где в воскресенье проходят президентские выборы, сообщает EFE.

По данным агентства, около 19 тыс. участков работают в стране с 07:00 до 21:00 местного времени (08:00-22:00 по московскому времени). В выборах могут принять участие 18 млн граждан Румынии, имеющих право голоса.

Избирателям предстоит сделать выбор из 14 кандидатов.

Согласно результатам опросов общественного мнения, проведенных перед выборами, наибольшие шансы имеет нынешний премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку, он может набрать 24% голосов избирателей, за ним следуют представитель ультраправых Джордже Симион (15,4%) и участница от либерал-консерваторов Элена Ласкони (15,3%).

Прогнозы показывают, что стране, скорее всего, не миновать второго тура выборов, который в таком случае состоится 8 декабря.

Румыния
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