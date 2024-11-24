Поиск

Чолаку и Ласкони выходят во второй тур выборов президента Румынии

Чолаку и Ласкони выходят во второй тур выборов президента Румынии
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нынешний премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в воскресенье предсказуемо вышел в лидеры первого тура президентских выборов, набрав 25% голосов избирателей - таковы первые данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков, передает румынский информационный портал Hotnews.

На второе место, согласно этим данным, выходит представительница либерал-консерваторов Элена Ласкони с 18% голосов избирателей.

С учетом этих результатов страну предсказуемо ждет второй тур выборов 8 декабря. В нем, вероятнее всего, будут бороться Чолаку и Ласкони.

В голосовании в воскресенье могли принять участие более 18 млн граждан Румынии, для них были открыты почти 19 тыс. избирательных участков. Избирателям было необходимо сделать выбор из 14 кандидатов.

Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двигатель Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" загорелся после приземления в аэропорту Антальи

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество

Иран объявил о введении в строй передовых центрифуг для обогащения урана

На COP29 в Баку утверждена новая коллективная цель по климату

В Аммане обвинили уголовников в стрельбе у израильского посольства

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 ноября

Инцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в Иордании

Военная операция на Украине

Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Фонд для возмещения ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Фонд для возмещения ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Жители Барселоны протестуют против высоких цен на аренду, перекрыты несколько центральных улиц

Жители Барселоны протестуют против высоких цен на аренду, перекрыты несколько центральных улиц
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });