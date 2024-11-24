Чолаку и Ласкони выходят во второй тур выборов президента Румынии

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нынешний премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в воскресенье предсказуемо вышел в лидеры первого тура президентских выборов, набрав 25% голосов избирателей - таковы первые данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков, передает румынский информационный портал Hotnews.

На второе место, согласно этим данным, выходит представительница либерал-консерваторов Элена Ласкони с 18% голосов избирателей.

С учетом этих результатов страну предсказуемо ждет второй тур выборов 8 декабря. В нем, вероятнее всего, будут бороться Чолаку и Ласкони.

В голосовании в воскресенье могли принять участие более 18 млн граждан Румынии, для них были открыты почти 19 тыс. избирательных участков. Избирателям было необходимо сделать выбор из 14 кандидатов.