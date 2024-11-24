Поиск

В Аммане обвинили уголовников в стрельбе у израильского посольства

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти Иордании возложили на уголовников ответственность за стрельбу у посольства Израиля в воскресенье, сообщает EFE.

"Это нападение совершили преступники, люди с уголовным прошлым и связанные с наркомафией", - цитирует агентство слова представителя министерства информации Иордании Мухаммеда аль-Момани.

В миреИнцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в ИорданииЧитать подробнее

Он назвал произошедшее терактом против сил безопасности и предупредил, что на любое подобное действие будет дан жесткий ответ.

Ранее сообщалось, что в непосредственной близости от посольства Израиля в Аммане прозвучали выстрелы.

Местные СМИ сообщили, что открывший огонь по полицейскому патрулю ликвидирован, по меньшей мере трое сотрудников полиции получили ранения.

Амман Иордания Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На COP29 в Баку утверждена новая коллективная цель по климату

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 ноября

Инцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в Иордании

Военная операция на Украине

Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Фонд для возмещения ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Фонд для возмещения ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Жители Барселоны протестуют против высоких цен на аренду, перекрыты несколько центральных улиц

Жители Барселоны протестуют против высоких цен на аренду, перекрыты несколько центральных улиц

Глава МИД Франции заявил, что Париж будет и дальше поддерживать Киев

Глава МИД Франции заявил, что Париж будет и дальше поддерживать Киев

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });