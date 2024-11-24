В Аммане обвинили уголовников в стрельбе у израильского посольства

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти Иордании возложили на уголовников ответственность за стрельбу у посольства Израиля в воскресенье, сообщает EFE.

"Это нападение совершили преступники, люди с уголовным прошлым и связанные с наркомафией", - цитирует агентство слова представителя министерства информации Иордании Мухаммеда аль-Момани.

Он назвал произошедшее терактом против сил безопасности и предупредил, что на любое подобное действие будет дан жесткий ответ.

Ранее сообщалось, что в непосредственной близости от посольства Израиля в Аммане прозвучали выстрелы.

Местные СМИ сообщили, что открывший огонь по полицейскому патрулю ликвидирован, по меньшей мере трое сотрудников полиции получили ранения.