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Инцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в Иордании

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Иорданская полиция в воскресенье оцепила район, прилегающий к посольству Израиля в столице Иордании Аммане, после выстрелов в непосредственной близости от дипмиссии, сообщила The Times of Israel со ссылкой на очевидцев.

По словам источников, после выстрелов в район Рабия, где расположено посольство, прибыли полиция и машины скорой помощи.

Полиция призвала жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ведут поиск преступников, открывших стрельбу, сообщил источник в службе безопасности.

Местные СМИ сообщают, что открывший огонь по полицейскому патрулю ликвидирован, по меньшей мере трое сотрудников полиции получили ранения.

Израиль Иордания
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