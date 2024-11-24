На COP29 в Баку утверждена новая коллективная цель по климату

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На климатической конференции ООН COP29 в Баку утверждена финальная версия Новой коллективной количественной цели (NCQG) климатического финансирования, предусматривающего выделение не менее $300 млрд в год до 2035 года, что в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.

Вторая часть заключительного пленарного заседания COP29 завершилась поздно ночью в воскресенье.

Кроме этого, страны-участники договорились о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal). Этот механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах до 2035 года.

"Финансирование было приоритетом номер один. Развивающиеся страны, погрязшие в долгах, измученные стихийными бедствиями и оставшиеся позади в революции возобновляемых источников энергии, отчаянно нуждаются в средствах", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя итоги COP29.

По его словам, это соглашение на COP29 было необходимо для сохранения предела глобального потепления в 1,5 градуса.

"Я надеялся на более амбициозный результат - как в отношении финансирования, так и смягчения последствий, чтобы справиться с серьезной проблемой, с которой мы сталкиваемся. Но это соглашение обеспечивает основу для дальнейшего развития", - добавил генсек ООН.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, в свою очередь, заявил, что председательство COP29 продолжит свою работу в течение года, оказывая поддержку будущему председательству Бразилии на COP30. "Мы будем рекомендовать всем странам представить свои новые национально определяемые вклады (NDC) к февралю следующего года", - сказал он.

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил журналистам, мир сейчас переживает чрезвычайно сложный геополитический период, и в такое время достичь финального согласия по климатическому финансированию - огромное достижение. "Мы все усердно трудились для того, чтобы обеспечить большее финансирование. Цель в $300 млрд более реалистичная. Мы также приняли обязательство увеличивать финансирование в будущем. Мы много работали, чтобы поддержать наиболее уязвимые перед изменением климата страны, и их доступ к финансированию будет обеспечен", - отметил Хукстра.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил считает, что участники COP29 смогли выполнить поставленную задачу. "Эта новая финансовая цель является страховым полисом для человечества в условиях ухудшающегося воздействия климата на каждую страну. Как и любой страховой полис, он работает только в том случае, если взносы выплачиваются в полном объеме и своевременно", - отметил он.

По мнению Стила, принятое в Баку решение будет способствовать росту в области экологически чистой энергетики. "Это поможет профинансировать реальные меры защиты тех, кто находится на переднем крае климатического кризиса, особенно наиболее уязвимых. COP29 также достигла глобального соглашения по углеродным рынкам после почти десятилетия напряженной работы, в ходе которой несколько предыдущих COP не смогли добиться этого", - добавил он.