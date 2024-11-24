Двигатель Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" загорелся после приземления в аэропорту Антальи

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - У пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, принадлежащего российской авиакомпании "Азимут", после приземления в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель, сообщает турецкий информационный портал "AirportHaber".

"Возгорание двигателя произошло после приземления пассажирского самолета типа Sukhoi Superjet 100, принадлежащего российской авиакомпании "Азимут", в аэропорту Антальи", - говорится в сообщении портала.

Пожарные расчеты в короткие сроки прибыли на место и приступили к тушению пожара. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, сообщает "AirportHaber".

"Власти сообщили, что из-за закрытия взлетно-посадочной полосы посадка самолетов была приостановлена, а некоторые рейсы отложены. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания двигателя выясняется", - говорится в сообщении.

Ожидается, что взлетно-посадочная полоса будет вновь открыта для полетов после технических проверок.