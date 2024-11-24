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СКР устанавливает обстоятельства возгорания самолета при посадке в Анталье

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства возгорания при посадке в Анталье самолета с российскими гражданами.

"Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту возгорания на борту самолета после его посадки 24 ноября 2024 года в аэропорту Анталии с российскими гражданами", - говорится в сообщении официального телеграм-канала Западного МСУТ СК России.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.

Следственный комитет Анталья
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