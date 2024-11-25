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ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд).

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С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней.

ЦБ также предоставил банкам 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.

Китай
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