ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд).

С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней.

ЦБ также предоставил банкам 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.