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Народный банк Китая в ноябре влил в финсистему 1 трлн юаней за счет новых инструментов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая влил в общей сложности 1 трлн юаней ($138 млрд) в финансовую систему в ноябре с помощью новых инструментов денежно-кредитной политики, сообщает MarketWatch.

Как говорится в сообщении китайского ЦБ, чистый выкуп казначейских облигаций в этом месяце составил 200 млрд юаней.

НБК начал осуществлять выкуп этих бумаг в августе, добавив такой инструмент в свой арсенал, чтобы лучше контролировать доходности гособлигаций. В последние три месяца объемы выкупа составляют 200 млрд юаней, однако регулятор планирует постепенно их увеличивать.

Кроме того, в ноябре НБК влил 800 млрд юаней в банковскую систему с помощью запущенного месяцем ранее механизма ежемесячных операций обратного РЕПО для первичных дилеров. В октябре объем вливаний с помощью этого механизма составил 500 млрд юаней.

НБК Народный банк Китая Китай
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