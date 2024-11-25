В Вильнюсе человек погиб в результате падения самолета DHL во двор жилого дома

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Вильнюсе ранним утром грузовой самолет DHL, вылетевший из Лейпцига, при заходе на посадку упал на жилой сектор, погиб пилот, сообщает АР со ссылкой на литовского вещателя LRT и представителя экстренных служб.

Катастрофа произошла около 5:30 по местному времени (6:30 по Москве). На борту самолета было четыре человека - два пилота и два сотрудника DHL, передают местные СМИ со ссылкой на полицию Вильнюса. В больницу доставили двух пострадавших, один из них погиб, это пилот, передает LRT. Источники Reuters в полиции, администрации аэропорта и пожарной службе сообщили, что пока известно об одном погибшем и двоих пострадавших.

Сначала сообщалось, что самолет упал на двухэтажный дом с четырьмя квартирами. Затем в Департаменте пожарной безопасности и спасения уточнили, что самолет упал не на здание, а во двор. Начался сильный пожар. В доме живут три семьи, пожарные вывели из здания 12 человек, они не пострадали.

Разбившийся самолет Boeing 737 обслуживала авиакомпания Swiftair, передает АР. Ссылаясь на данные FlightRadar24, агентство уточняет, что катастрофа произошла после того, как самолет развернулся для захода на посадку, в 1,5 километрах от ВПП. Самолет отлетал 31 год.

Версии катастрофы пока не выдвигаются.