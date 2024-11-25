В Литве начали досудебное расследование крушения самолета DHL

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Литве полиция и эксперты по авиационной безопасности начали досудебное расследование крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе по фактам ненадлежащего содержания транспортных средств и нарушения правил международных полетов, сообщают литовские СМИ.

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что пока рано связывать утреннее крушение грузового самолета в Вильнюсе с внешним воздействием, но возможность терроризма исключать нельзя.

"Вильнюсский аэропорт созвал оперативный штаб по экстремальным ситуациям, в настоящее время устанавливаются причины случившегося. По первоначальной версии, это может быть авария по техническим причинам, но пока рано что-либо утверждать", - сообщил руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас латвийскому радио.

Boeing-737 DHL, вылетевший из Лейпцига, упал в жилом секторе рядом с аэропортом Вильнюса при заходе на посадку рано утром. По предварительным данным, на борту самолета, перевозившего посылки, находились четыре человека. Один человек погиб, трое госпитализированы. Жильцы ближайшего дома двухэтажного дома были эвакуированы пожарными и не пострадали. Пожар после падения самолета был локализован примерно в 7:30 утра (8:30 по Москве).

Из-за этой авиакатастрофы аэропорт Вильнюса задержал утром несколько рейсов.