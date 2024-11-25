Поиск

Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли независимый кандидат и социал-демократ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску вышел в лидеры первого тура выборов, состоявшихся в стране в воскресенье, он заручился поддержкой 22,93% голосов избирателей, приводит в понедельник румынское телевидение окончательные данные, опубликованные Центральным избирательным бюро страны.

Второе место с 19,16% голосов избирателей занял премьер-министр Марчел Чолаку (Социал-демократическая партия). Он совсем ненамного опередил представительницу либерал-консервативной партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, за которую отдали голоса 19,13% избирателей. При этом вопрос о том, кто будет бороться с Джорджеску во втором туре, который состоится 8 декабря, оставался интригой вплоть до оглашения официальных окончательных данных.

Между тем, крайнее удивление в румынских политических кругах вызвало само лидерство Джорджеску, поскольку фаворитами в преддверии выборов считали Чолаку и Ласкони. Эти же кандидаты выходили во второй тур и по данным опросов на выходах с избирательных участков, которые были оглашены сразу по завершении голосования.

Румыния Кэлин Джорджеску Марчел Чолаку
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

В Вильнюсе человек погиб в результате падения самолета DHL во двор жилого дома

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе назвал новый состав правительства

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Самолет "Сочи - Анталья" совершил грубую посадку в результате сдвига ветра

"Азимут" готовит резервный борт для отправки пассажиров из Антальи в Сочи

"Азимут" готовит резервный борт для отправки пассажиров из Антальи в Сочи

СКР устанавливает обстоятельства возгорания самолета при посадке в Анталье

Двигатель Sukhoi Superjet 100 "Азимута" загорелся после приземления в аэропорту Антальи

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });