В Румынии ждут итогов пересчета голосов для подготовки к следующему туру выборов

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Постоянном избирательном управлении Румынии пока не знают, на каких условиях организовывать второй тур президентских выборов, который должен пройти 8 декабря, поскольку Конституционный суд страны принял решение о пересчете голосов в первом туре.

"Установлен крайний срок - до 22:00 местного времени (23:00 по Москве) 1 декабря, - сообщил в эфире румынского радио председатель управления Тони Греблэ. - Технически мы можем организовать второй тур выборов, однако на данный момент мы не знаем, какие бюллетени печатать, поскольку не завершена проверка первого тура".

"Возможно, после пересчета мы увидим, каким будет результат. Если по итогам пересчета Конституционный суд решит, что мошенничество было настолько велико, что повлияет на изменение состава конкурентов (во втором туре), тогда может последовать распоряжение о признании первого тура недействительным. Но повторяю, это возможно только при наличии явных доказательств", - отметил он.

По данным румынского радио, решение потребовать пересчета всех голосов, поданных в первом туре, подвергли критике представители большинства политических партий страны. Все они указывают на то, что возможное аннулирование результатов первого тура может породить нестабильность в стране.

28 ноября Конституционный суд Румынии направил в Национальное избирательное бюро запрос на пересчет голосов в первом туре президентских выборов, который неожиданно выиграл независимый кандидат правых взглядов Кэлин Джорджеску. КС объяснил запрос желанием исключить подозрения в мошенничестве.

Также 28 ноября стало известно, что Постоянное избирательное управление Румынии направило в прокуратуру и налоговую администрацию страны запросы на проверку Джорджеску на предмет нарушений.

По данным управления, в частности, к Джорджеску есть вопросы, почему он не раскрыл информацию о поступлениях и расходах в период избирательной кампании. "Эта ситуация требует детального расследования, поскольку она противоречит привычному ходу избирательных кампаний", - прокомментировал Греблэ.

Постоянное избирательное управление Румынии опубликовало информацию о расходах кандидатов, участвовавших в первом туре выборов, при этом какие-либо данные по Джорджеску в публикации отсутствовали.

Кроме того, в отношении Джорджеску выявлены такие нарушения, как распространение предвыборной агитации без указания того, что она содержит в себе информацию к выборам, также речь идет и о возможных незаконных выплатах людям, формирующим общественное мнение.

Джорджеску вел предвыборную кампанию в основном в соцсетях, где его видеоролики набирали по сотне миллионов просмотров. К кампании также были привлечены влиятельные блогеры, которые копировали и распространяли его сообщения.