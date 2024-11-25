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Джо Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

Джо Байден помиловал индеек перед Днем благодарения
Фото: Pool/ABACA/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден помиловал индеек по кличке Персик и Цветок в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения.

Индеек вырастили в городе Нортфилд в штате Миннесота. Персик весит примерно 18,6 кг, Цветок - около 18,1 кг. После церемонии помилования индеек вернут на ферму в Миннесоту: там они будут исполнять обязанности "амбассадоров по сельскому хозяйству".

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году. А Джордж Буш-старший официально закрепил эту традицию в 1989 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 28 ноября.

Джо Байден США День благодарения
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