Трамп и Байден поздравили американцев с Днем благодарения

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Действующий и избранный президенты США Джо Байден и Дональд Трамп обратились к нации с отличающимися по тону словами в честь Дня благодарения, а праздничный парад в Нью-Йорке чуть не сорвали пропалестинские протестующие, пишут в четверг американские СМИ.

"В этот День благодарения - последний, который я провозглашаю в качестве президента, - я бы хотел выразить благодарность американскому народу. Быть вашим президентом было величайшей честью в моей жизни", - написал Байден в своей прокламации в честь Дня благодарения.

В этом году Байден вместе с семьей проводит праздник на острове Нантакет в штате Массачусетс. Здесь Байдены традиционно отмечают День благодарения уже более 40 лет. В четверг президент и его супруга Джилл Байден позвонят военным, поздравят их с праздником и поблагодарят за службу, после чего отужинают в кругу семьи. В пятницу у них намечены прогулка по городу, шопинг и посещение церемонии зажжения огней на рождественской ели.

Трамп же в своем обращении в честь Дня благодарения вновь напомнил о своей победе на президентских выборах 5 ноября.

"Счастливого Дня благодарения всем, в том числе сумасшедшим левым радикалам, которые упорно работали, чтобы уничтожить нашу страну, но с треском провалились. Они всегда будут терпеть поражения, потому что их идеи и политика настолько безнадежно плохи, что люди нашей великой нации подарили сокрушительную победу тем, кто хочет снова сделать Америку великой!", - написал избранный президент в социальной сети Truth Social.

Официально не сообщалось, где Трамп проведет День благодарения, однако американские СМИ пишут, что в этом году он традиционно отметит его в своей резиденции Мар-а-Лаго с семьей. Также отмечается, что в среду в Мар-а-Лаго избранный президент провел встречу с американским медиамагнатом и соучредителем компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марком Цукербергом.

Пропалестинские протестующие мешали параду

Тем временем в Нью-Йорке состоялся Парад дня благодарения от американской розничной сети Macy's, который считается одним из крупнейших в мире.

Любителям посмотреть на праздничное шествие пришлось столкнуться с некоторыми трудностями из-за проливного дождя, а также пропалестинских протестующих. Активисты с палестинскими флагами и баннером с надписью: "Не празднуйте геноцид" сели на дорогу на пути шествующих. В результате были задержаны около 20 человек. В 2023 году поддерживающие Палестину протестующие также попытались сорвать празднование.

Помилованные индейки

Ранее на этой неделе Байден даровал помилование индейкам по кличке Персик и Цветок в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году, а Джордж Буш-старший официально закрепил эту традицию в 1989 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.