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ЕС расширил санкционный список по Сирии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о расширении санкционного списка в отношении представителей сирийского режима "за продолжающиеся репрессии и нарушения прав человека".

"Совет добавил трех лиц в список людей и организаций, подпадающих под целевые ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

В документе сообщается, что в список внесены министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Луай Имад ад-Дин аль-Мунаджид, министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Хассан Каддур и государственный министр Ахмед Мохаммед Бустаджи.

В ЕС считают, что они как члены правительства разделяют ответственность за репрессии против гражданского населения. У подпавших под санкции лиц, напоминают в Брюсселе, будут заморожены финансовые активы и им запрещены поездки в Европейский союз. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять им или в их пользу средства или экономические ресурсы, говорится в сообщении.

Ограничительные меры ЕС в рамках режима санкций в отношении Сирии теперь применяются в общей сложности к 318 физическим лицам и 86 организациям.

"Действующие ограничительные меры ЕС в отношении Сирии разработаны таким образом, чтобы они не препятствовали оказанию гуманитарной помощи ни в одной части страны. Они не запрещают экспорт из ЕС продуктов питания, лекарств или медицинского оборудования в Сирию и не нацелены на систему здравоохранения Сирии", - отмечается в коммюнике.

В нем также заявлено, что Европейский союз считает "единственным путем к устойчивому миру для Сирии политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности ООН".

ЕС Сирия
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