ЕС планирует ввести санкции в отношении 45 нефтяных российских танкеров

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться агентству.

"Согласно документам, в рамках 15-го пакета санкций (...) Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических и почти 30 юридических лиц, заморозив их активы и введя запрет на поездки", - сообщает агентство.

Отмечается, что среди лиц, которых предлагается включить в санкционный список, в основном российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и сервисам.

Санкции коснутся и российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти, а также многочисленных военнослужащих и руководителей компаний.

Помимо прочего, подчеркивает агентство, ЕС также предлагает ввести торговые ограничения в отношении примерно трех десятков организаций, которые якобы помогают Москве заполучить технологии, необходимые для создания оружия.

Согласно документам, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.

Под санкции также попадут представители министерства обороны Северной Кореи, причастные к решению направить военных КНДР в Россию.

Агентство отмечает, что эти предложения были выдвинуты в связи с тем, что министры иностранных дел G7 на встрече в Италии на этой неделе намерены принять "надлежащие меры" против стран, которые якобы оказывают поддержку России.

Ранее Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

После обновления санкции Великобритании распространяются на более чем 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.