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ЕС планирует ввести санкции в отношении 45 нефтяных российских танкеров

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться агентству.

"Согласно документам, в рамках 15-го пакета санкций (...) Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических и почти 30 юридических лиц, заморозив их активы и введя запрет на поездки", - сообщает агентство.

Отмечается, что среди лиц, которых предлагается включить в санкционный список, в основном российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и сервисам.

Санкции коснутся и российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти, а также многочисленных военнослужащих и руководителей компаний.

Помимо прочего, подчеркивает агентство, ЕС также предлагает ввести торговые ограничения в отношении примерно трех десятков организаций, которые якобы помогают Москве заполучить технологии, необходимые для создания оружия.

Согласно документам, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.

Под санкции также попадут представители министерства обороны Северной Кореи, причастные к решению направить военных КНДР в Россию.

Агентство отмечает, что эти предложения были выдвинуты в связи с тем, что министры иностранных дел G7 на встрече в Италии на этой неделе намерены принять "надлежащие меры" против стран, которые якобы оказывают поддержку России.

Ранее Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

После обновления санкции Великобритании распространяются на более чем 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Великобритания КНДР Иран G7
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