Шойгу обсудил с вице-премьерами Афганистана вопросы экономической безопасности

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник посетил с визитом Афганистан, где обсудил с вице-премьерами и министрами страны вопросы сотрудничества, уделив особое внимание экономической безопасности.

"Хотел бы сказать, что за то время, которое правительство Афганистана находится у власти, многое изменилось, стало понятным. Сегодня мы провели ряд встреч фактически с вице-премьерами, министрами. Мы обсуждали вопросы нашего сотрудничества во всех сферах. Это касается экономики, транспорта, безопасности", - сказал Шойгу журналистам по итогам визита.

В понедельник российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Александр Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и главой МВД Сираджуддином Хаккани.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности, как экономической, так и физической для представителей российского бизнеса.

"Безопасности тех экономических операторов, тех компаний, физических, юридических лиц. Этому уделили особое внимание, потому что, если нет безопасности, ни один, даже самый смелый человек, не поведет сюда людей. Результаты обнадеживают. Коллеги утверждают, что уровень безопасности обеспечат, обеспечат его на высоком уровне", - отметил Шойгу.