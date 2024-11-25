Сергей Шойгу заявил о готовности РФ сотрудничать с Афганистаном по всем направлениям

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия нацелена на развитие двустороннего сотрудничества с Афганистаном в различных областях, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером Моххамадом Абдул Кабиром.

"Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений. Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования", - сказал Шойгу.

Он отметил, что становление Афганистана, как стабильного и независимого государства происходит в интересах всех стран региона. Для этого, по его словам, Москва продолжит помогать Кабулу интегрироваться в региональные структуры и объединения.

"Данный шаг позволит не только наладить эффективный диалог по проблематике противодействия вызовам и угрозам безопасности - таким, как терроризм, незаконный оборот наркотиков, но и активизировать торгово- экономическое сотрудничество", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

В понедельник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с визитом Исламскую Республику Афганистан, где встретился с высшим руководством страны. В рамках четырех раундов переговоров, он обсудил с вице-премьерами и министрами вопросы экономики, транспорта и безопасности.

Шойгу также заявил, что РФ за последние 12 месяцев по двусторонней линии и в рамках взноса в фонд Всемирной продовольственной программы ООН оказала содействие в доставке в Кабул более 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

"За последние 12 месяцев по двусторонней линии, а также в рамках основного взноса Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в Кабул было доставлено более 1,2 тыс. тонн гуманитарной помощи", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что гуманитарная помощь доставлялась в том числе силами МЧС России и Министерства обороны РФ. Она включает в себя продукты питания, предметы первой необходимости. По словам Шойгу, такая работа будет продолжена.

В понедельник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с визитом Исламскую Республику Афганистан, где встретился с высшим руководством страны. В рамках четырех раундов переговоров он обсудил с вице-премьерами и министрами страны вопросы экономики, транспорта и безопасности.