В ФСБ считают, что команда Байдена перед уходом попытается обострить ситуацию в регионах Евразии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников считает маловероятным, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к кардинальному изменению американской внешней политики.

"Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии", - сказал Бортников во вторник, выступая на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

По его словам, это касается, прежде всего, постсоветского пространства, Ближнего и Среднего Востока, а также Юго-Восточной Азии.

"Основная цель - затруднить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем", - отметил директор ФСБ.

Он сообщил, что разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории "неизбежно приведёт к эскалации конфликта на Украине и вокруг неё".

"Кроме того, США, Великобритания и их союзники продолжат попытки грубого вмешательства в союзнические отношения внутри СНГ, блокирования интеграционных процессов, дискредитации наших совместных действий по обеспечению безопасности и стабильности пространства Содружества", - сказал Бортников.

"Безусловно, всем нам нужно быть готовыми к любым провокациям", - заявил он.