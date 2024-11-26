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Доходность гособлигаций США растет на заявлениях Трампа о пошлинах

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций умеренно поднимается во вторник после падения накануне.

Доходность 10-летних US Treasuries повышается в ходе торгов на 2,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,302%.

Накануне показатель упал на 15 базисных пунктов, рекордными темпами с начала августа, на новости, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Его считают сторонником умеренных мер налогово-бюджетной политики.

Тем временем во вторник участники рынка оценивают заявления Трампа о намерении обложить дополнительными пошлинами в 10% все ввозимые китайские товары и ввести 25%-ный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики.

"Рынки, воодушевленные перспективами умеренной политики и дипломатических переговоров, теперь оценивают потенциальное влияние этих жестких пошлин", - написал Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Доходность 30-летних бумаг растет во вторник на 1,9 б.п., до 4,488%, показатель для 2-летних бондов увеличился на 3 б.п., до 4,281%.

Дональд Трамп США
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