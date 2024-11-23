Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назвал инвестора Скотта Бессента кандидатом на пост главы Минфина в своей будущей администрации.

Он написал в соцсети Truth Social, что выдвигает на пост министра финансов Бессента, который "пользуется уважением, являясь одним из ведущих в мире международных инвесторов".

Портал Axios, сообщая ранее о планах избранного президента выдвинуть кандидату Бессента, писал, что тот активно собирал средства и выступал в защиту Трампа в средствах массовой информации.