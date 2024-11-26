Премьер Франции заявил, что в случае отставки правительства бюджета "больше не будет"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье, которому грозит вотум недоверия в Национальном собрании, заявил, что в случае падения его правительства страна войдет в 2025 году без государственного бюджета.

"Если при голосовании возникнет маловероятный, но возможный альянс между голосами от господина (Жан-Люка - ИФ) Меланшона - крайне левой "Непокоренной Франции" - и голосами от "Национального объединения" госпожи (Марин - ИФ) Ле Пен с Социалистической партией и "зелеными", меня сместят, правительство остановит работу, и бюджета больше не будет", - сказал Барнье вечером во вторник в интервью телеканалу TF1.

"На финансовых рынках произойдет буря, серьезные турбуленции", - добавил французский премьер.

Он считает, что и в государственном секторе возникнут проблемы. Медикам, учителям надо платить зарплату, придется принимать чрезвычайные меры для спасения ситуации, и все это только усугубит положение дел, сказал глава правительства.

Барнье также не исключил того, что для принятия бюджета, возможно, придется прибегнуть к статье 49.3 конституции, чтобы утвердить его без голосования депутатов.

Премьер объяснил это тем, что, заняв пост, получил тяжелое наследство с огромными государственным долгом и бюджетом дефицита, и его меры экономии, против которых выступает парламентская оппозиция, направлены на стабилизацию французской экономики.

В начале недели Барнье проводил консультации с лидерами парламентских партий. После встречи с ним Ле Пен заявила журналистам, что Национальное собрание будет придерживаться своей позиции, и "если покупательная способность французов будет урезана" в бюджете 2025 года, ее партия проголосует за вотум недоверия.

Ранее Национальное собрание уже отклонило законопроект по бюджету.

Во вторник Елисейский дворец опровергал слова, процитированные газетой Le Parisien, которые якобы произнес президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что правительство падет после того, как "Национальное объединение" проголосует вместе с левыми за недоверие.

При этом, согласно публикации, президент высказал мнение, что сторонники Ле Пен именно так и проголосуют.