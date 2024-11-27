Суд вынесет решение по делу Марин Ле Пен 31 марта 2025 года

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции суд 31 марта 2025 года вынесет решение по делу главы парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, связанному с хищением средств Европарламента, сообщает Le Figaro.

Рассмотрение дела завершилось 27 ноября. В конце заседания Ле Пен дали слово, но она в суде выступать не стала.

После слушаний она заявила журналистам, что задержка в вынесении приговора "показывает, что это дело намного сложнее, чем некоторые думают". Она также добавила, что "по-прежнему спокойна" в отношении этой ситуации.

В ноябре французская прокуратура потребовала приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Европарламента. Обвинение просит, чтобы три года из этого срока Ле Пен отбыла условно, оставшиеся два - с разрешением заменить тюремное заключение на ношение электронного браслета либо на иные менее жесткие варианты ограничения свободы.

Кроме того, прокуратура требует, чтобы Ле Пен выплатила штраф в размере 300 тысяч евро. Наконец, прокуроры считают, что Ле Пен нужно запретить на пять лет участие в выборах. В случае, если это требование будет удовлетворено судом, она, в частности, не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.

Сама Ле Пен ранее заявила, что не нарушала ни законы Франции, ни правила Европарламента. По ее словам, прокуратура стремится разрушить ее политическую карьеру.

В конце сентября в Париже начались слушания по делу, в рамках которого Ле Пен обвиняют в отмывании средств Европарламента путем фиктивного трудоустройства сотрудников.

Французские СМИ отмечают, что дело связано с выплатой в период с 2004 по 2016 год зарплат сотрудникам "Национального фронта" (с 2018 года - "Национальное объединение") за работу в партии из средств Европарламента, что противоречит уставу ЕП.