Глава Еврокомиссии приветствовала соглашение о прекращении огня в Ливане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла" облегчит положение мирных жителей с обеих сторон.

"Объявленное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" - очень обнадеживающая новость. В первую очередь для ливанского и израильского населения, пострадавшего от боевых действий", - написала глава ЕК в социальной сети X в ночь на среду.

Фон дер Ляйен также выразила надежду, что теперь "у Ливана появится возможность повысить внутреннюю безопасность и стабильность благодаря уменьшению влияния "Хезболлы".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь завил, что "сейчас крайне важно, чтобы прекращение огня сохранялось с целью гарантировать безопасность граждан Ливана и Израиля, а также возвращение внутренне перемещенных лиц".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам выразил благодарность Франции и США за их посредничество в урегулировании этого конфликта.

"Полное выполнение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН является обязательным. Я также повторяю свой призыв к ливанским лидерам взять на себя политическую ответственность, избрав президента. Ливанцы имеют право восстановить полный суверенитет в делах страны без внешнего вмешательства", - - написал Боррель в социальной сети X в ночь на среду.

Как сообщалось со ссылкой на президента США Джо Байдена, израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратят боевые действия в среду рано утром.

"Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (в среду, в 5:00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал Байден в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, США рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.