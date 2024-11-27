Премьер Ливана поблагодарил США за содействие в достижении прекращения огня

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ливанский премьер-министр Ливана Наджиб Микати во вторник во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом приветствовал соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

"Мне позвонил президент США Джо Байден, в ходе разговора мы обсудили текущую ситуацию. Я поблагодарил его за поддержку Ливана Соединенными Штатами и за усилия его посланника Хохштейна (Амос Хохштейн, советник президента США - ИФ)", - написал Микати в соцсети X.

Ранее Байден сообщил, что израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратят боевые действия в среду рано утром.

"Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (в среду, в 5:00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он, выступая в Белом доме.

Президент США добавил, что, согласно договоренностям, армия Ливана вернется на свои позиции в приграничные с Израилем районы, а для "Хезболлы" доступ туда будет закрыт. Израиль должен будет в течение ближайших 60 дней поэтапно вывести войска из Ливана.

По его словам, США рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.

Микати подчеркнул, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном является "фундаментальным шагом на пути к установлению спокойствия и стабильности в Ливане", а также поможет "установить стабильность в регионе" и призвал Израиль полностью соблюдать его условия.