Поиск

Байден заявил, что Израиль и "Хезболла" прекратят огонь в среду

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратят боевые действия в среду рано утром, заявил президент США Джо Байден.

"Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (в среду, в 5:00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.

В миреКабмин Израиля одобрил план перемирия с "Хезболлой"Читать подробнее

Американский президент добавил, что, согласно соглашению, армия Ливана вернется на свои позиции в приграничные с Израилем районы, для "Хезболлы" доступ туда будет закрыт.

"В течение ближайших 60 дней Израиль поэтапно выведет войска (из Ливана - ИФ). И мирные жители из обеих стран смогут безопасно вернуться по домам", - добавил Байден.

Ранее в "Хезболле" заявили, что намерены внимательно изучить условия перемирия с Израилем, прежде чем в среду власти Ливана одобрят соглашение.

США Джо Байден Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров считает, что конфликт на Украине очень далек от урегулирования

В "Хезболле" заявили, что тщательно изучают соглашение с Израилем

Кабмин Израиля одобрил план перемирия с "Хезболлой"

Страны G7 завершают работу над выделением Киеву $50 млрд с использованием доходов от активов РФ

Страны G7 завершают работу над выделением Киеву $50 млрд с использованием доходов от активов РФ

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Трамп после победы на выборах стал популярнее среди американцев

Грузинская оппозиция предложила создать альтернативный парламент

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В ФСБ считают, что команда Байдена перед уходом попытается обострить ситуацию в регионах Евразии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });