Байден заявил, что Израиль и "Хезболла" прекратят огонь в среду

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратят боевые действия в среду рано утром, заявил президент США Джо Байден.

"Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (в среду, в 5:00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что договоренности о прекращении огня - бессрочные.

Американский президент добавил, что, согласно соглашению, армия Ливана вернется на свои позиции в приграничные с Израилем районы, для "Хезболлы" доступ туда будет закрыт.

"В течение ближайших 60 дней Израиль поэтапно выведет войска (из Ливана - ИФ). И мирные жители из обеих стран смогут безопасно вернуться по домам", - добавил Байден.

Ранее в "Хезболле" заявили, что намерены внимательно изучить условия перемирия с Израилем, прежде чем в среду власти Ливана одобрят соглашение.