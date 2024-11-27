Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на связанные с Украиной расходы

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $24 млрд на военную помощь Украине и восполнение оружейных запасов Пентагона, истощившихся вследствие поставок оружия Киеву, сообщает Politico.

Газета пишет, что запрос предусматривает выделение $8 млрд в рамках так называемой инициативы содействия безопасности Украины и $16 млрд - на пополнение оружейных складов в самих США.

Издание отмечает, что Административно-бюджетное управление Белого дома предложило Конгрессу включить эту помощь в решение о продлении финансирования работы правительства во избежание шатдауна.

Срок предыдущего продления финансирования, утвержденный в сентябре, истекает 20 декабря.

В сообщении говорится, что некоторые республиканцы уже возмутились сообщением о запросе, поскольку считают, что "Конгресс не должен делать Киеву подарки, которые позволят ему еще более серьезно саботировать возможность мирных переговоров". О своей заинтересованности в переговорах о прекращении конфликта неоднократно говорил избранный американский президент Дональд Трамп.

Politico напоминает, что советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS заявил ранее в ноябре: "Президент Байден докажет, что и после окончания срока его полномочий нам действительно нужны постоянные ресурсы для Украины".

По словам Салливана, "угроза Украине сохранится независимо от того, что именно произойдет на поле боя или за столом переговоров, Соединенные Штаты не должны отказываться от своих обязательств ни перед Украиной, ни перед 50 странами, которые мы объединили как в Европе, так и в Азии для защиты Украины".