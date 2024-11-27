Власти Германии решили закрыть бюро Первого канала

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Первый канал сообщил о решении немецких властей закрыть его бюро в Берлине.

Об этом заявила ведущая в эфире канала в среду.

В сюжете корреспондент Первого Иван Благой сказал, что накануне получил документ от властей Германии, в котором сообщается, что он и оператор Дмитрий Волков должны покинуть территорию страны в первой половине декабря.

"Решение мотивировано интересами политики безопасности Германии", - отметил корреспондент.

По его словам, в документе говорится, что "деятельность канала представляет собой значительную непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза".

Он уточнил, что эта история началась зимой, когда Волков получил письмо о намерении не продлевать ему документы о пребывании в стране из-за антироссийских санкций.