РФ лишила аккредитации двух немецких журналистов в ответ на действия Берлина

Вид на здание МИД РФ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия лишила аккредитации двух корреспондентов из Германии в ответ на аналогичные действия Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ответ запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиа-группы ARD", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, в МИД России были приглашены заведующий корпунктом ARD в Москве, которому оглашается данное решение. Она сообщила, что немецким корреспондентам в качестве зеркальной меры предписано сдать свое аккредитационное заявление и "покинуть РФ в установленные сроки".

"В соответствии с принципами свободы СМИ, свободы слова на основе взаимности мы будем готовы рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD в нашей стране, но только после создания правительством ФРГ условий для российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине", - сказала Захарова.

Ранее в среду Первый канал сообщил о решении немецких властей закрыть его бюро в Берлине. Об этом заявила ведущая в эфире канала.

В сюжете корреспондент Первого Иван Благой сказал, что накануне получил документ от властей Германии, в котором сообщается, что он и оператор Дмитрий Волков должны покинуть территорию страны в первой половине декабря.

"Решение мотивировано интересами политики безопасности Германии", - отметил корреспондент.

По его словам, в документе говорится, что "деятельность канала представляет собой значительную непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза".