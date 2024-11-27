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Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава

Глава ЕК объявила главные экономические задачи Еврокомиссии нового состава
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Первой крупной инициативой в планах Еврокомиссии (ЕК) нового состава станет комплекс действий, который глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала "компасом конкурентоспособности".

"Компас будет построен на трех столпах (...). Первый - сокращение инновационного разрыва с США и Китаем. Второй - совместный план декарбонизации и конкурентоспособности. И третий - повышение безопасности и сокращение зависимостей", - заявила председатель ЕК. Она представила кандидатов в члены Еврокомиссии для окончательного утверждения на сессии Европарламента в Страсбурге в среду.

"Мы поставим исследования и инновации, науку и технологии в центр нашей экономики. Мы будем инвестировать больше и лучше концентрироваться. И мы обеспечим процветание наших небольших компаний, наших стартапов и масштабных компаний здесь, в Европе", - сказала фон дер Ляйен.

При этом глава ЕК отметила, что первым комиссаром по стартапам, исследованиям и инновациям станет болгарка Екатерина Захариева.

Второй основой "компаса конкурентоспособности" глава ЕК объявила "совместный план по декарбонизации и конкурентоспособности".

По словам фон дер Ляйен, чтобы успешно реализовать "европейский зеленый курс", нужно "использовать свои традиционные сильные стороны - промышленность и малый и средний бизнес". "Вот почему мы выдвинем "Соглашение о чистой промышленности" в течение первых 100 дней действия мандата (Еврокомиссии - ИФ)", - сказала политик.

Глава ЕК сообщила, что "первым исполнительным заместителем председателя (ЕК - ИФ) по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного ("зеленого" - ИФ) перехода" будет испанка Тереса Рибера Родригес, промышленную стратегию поручается курировать французу Стефану Сежурне, за защиту климата и декарбонизацию будет отвечать нидерландец Вопке Хукстра.

"Третий и последний столп - это укрепление нашей экономической безопасности. Мы знаем, что чрезмерная зависимость может быстро превратиться в уязвимости. Вот почему так важны стабильные и безопасные цепочки поставок. Критически важное сырье является наиболее очевидным примером. Спрос на критически важные минералы для перехода к экологически чистой экономике уже удвоился во время предыдущего мандата (Еврокомиссии - ИФ) и может утроиться к концу следующего. Поэтому для диверсификации нам нужна свободная и справедливая торговля", - заявила глава фон дер Ляйен.

Политик считает, что для выполнения этой задачи "нет никого лучше, чем Марош Шефчович", который представляет Словакию в ЕК.

ЕК Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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