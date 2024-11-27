Фон дер Ляйен призвала новый состав ЕК усилить привлечение инвестиций

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Экономические задачи, которые встают перед Еврокомиссией нового состава, потребуют значительного увеличения инвестиций, заявила в Европарламенте председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Это должна быть комиссия инвестиций. Конечно, государственные инвестиции будут иметь решающее значение. Мы все видели, что бюджет может дать европейцам, будь то наши граждане или предприятия, наши ученые или наши фермеры, наши сообщества или наши регионы", - сказала она.

Все они потребуют ощутимого увеличения инвестиций и упрощения процедур, добавила фон дер Ляйен.

"Но наш бюджет часто слишком сложен - финансирует одно и то же в разных программах и разными способами. Мы должны быть гораздо более сосредоточены на инвестировании в наши приоритеты", - считает председатель Еврокомиссии.

Она назначила поляка Петра Серафина, опытного переговорщика, членом ЕК, ответственным за формирование следующего долгосрочного бюджета ЕС, который должен быть более простым, более целенаправленным и более гибким.

Но государственные бюджеты, продолжила она, всегда ограничены. "Нам срочно нужно больше частных инвестиций. Расходы бизнеса на исследования и разработки в Европе составляют около 1,3% ВВП. Для сравнения, в Китае этот показатель равен 1,9%, а в США - 2,4%. Этот разрыв в инвестициях частного капитала является основной причиной нашего отставания по общим расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и, следовательно, по инновациям", - объяснила глава ЕК.

Поэтому Еврокомиссия предложила создать Европейский союз сбережений и инвестиций. Эту задачу фон дер Ляйен поручила португалке Марии Луиш Албукерке, которая будет помогать европейским компаниям искать необходимый им капитал в Европе.

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии, которая приступит к своим полномочиям 1 декабря после официального утверждения квалифицированным большинством Европейского совета, сообщила пресс-служба ЕП.