Ставки по ипотеке в США снизились впервые за два месяца

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизился впервые более чем за два месяца, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 22 ноября, составляла 6,86% годовых по сравнению с 6,90% неделей ранее. При приобретении более дорогого жилья средний размер стоимости ипотеки опустился до 6,97% с 7,03%.

Средняя ставка по ипотечным кредитам на 15 лет снизилась до 6,29% годовых против 6,32% неделей ранее.

По прогнозу MBA, в 2025 году ставка по 30-летним кредитам на покупку жилья будет колебаться в диапазоне от 6,4% до 6,6% годовых, а в 2026 году стабилизируется в районе 6,3%. Месяц назад ожидалось, что первый показатель будет составлять 5,9-6,2%, второй – 5,9%.

Ипотечное агентство Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) также опубликовало обновленный прогноз стоимости ипотеки, согласно которому в следующем году она будет составлять около 6,3%, в 2026 году – более 6%. Ранее предполагалось падение ставок ниже 6%-ной отметки.