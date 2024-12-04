Поиск

Ставки по ипотеке в США снизились вторую неделю подряд

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился вторую неделю подряд и достиг минимума с середины октября, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на неделе, завершившейся 29 ноября, составила 6,69% годовых по сравнению с 6,86% неделей ранее.

Ставки по ипотеке снизились вслед за доходностью гособлигаций США на ожиданиях, что Федрезерв продолжит постепенное снижение ключевой процентной ставки.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 2,8% после роста на 6,3% неделей ранее.

США ФРС MBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Инфляция в России

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Эстонская авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве

В Чехии в курсе сложностей о поставках нефти в страну по "Дружбе"

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

Орешкин предложил подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям

Гендиректор ИКАРа допустил сбор пшеницы в России в 2025 году ниже 80 млн тонн

Гендиректор ИКАРа допустил сбор пшеницы в России в 2025 году ниже 80 млн тонн

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза

Минфин увеличит объем покупки валюты/золота с 6 декабря в 1,3 раза

Германия отказалась от кредитного сотрудничества с действующим правительством Грузии

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России23 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });