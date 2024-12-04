Ставки по ипотеке в США снизились вторую неделю подряд

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился вторую неделю подряд и достиг минимума с середины октября, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на неделе, завершившейся 29 ноября, составила 6,69% годовых по сравнению с 6,86% неделей ранее.

Ставки по ипотеке снизились вслед за доходностью гособлигаций США на ожиданиях, что Федрезерв продолжит постепенное снижение ключевой процентной ставки.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 2,8% после роста на 6,3% неделей ранее.