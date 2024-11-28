Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Новой Зеландии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии в 281 км восточнее города Роторуа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:04 по Москве в четверг, находился примерно в 73 км от побережья Северного острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения также в 5,8. Очаг землетрясения находился на глубине 19 км.