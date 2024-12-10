Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Неваде

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в штате Невада в США, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 02:08 (мск) землетрясения находился в 83 км восточнее Карсон-Сити.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 8,4 км.