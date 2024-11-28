Из-за инцидента с LED-экраном в Астане во время визита делегации РФ завели дело

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане начато досудебное расследование по инциденту с рекламным экраном в Астане, на котором на некоторое время поменялся цвет флага во время визита российского президента Владимира Путина, сообщил портал МВД республики.

"Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО "Керуен Медиа". На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

При этом в ведомстве отметили, что "все обстоятельства произошедшего устанавливаются".

"Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В минувшую среду вечером рекламный экран близ театра Astana Opera был на некоторое время окрашен в цвета флага Украины. Позже его отключили, он остается темным до сих пор.

В среду в столицу Казахстана с государственным визитом прибыл президент России Владимир Путин.