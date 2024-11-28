Член Центрального военного совета КНР попал под следствие

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генерал Мяо Хуа - член Центрального военного совета КНР, высшего органа по руководству Вооруженными силами Китая - находится под следствием в связи с серьезным нарушением закона, сообщает в четверг South China Morning Post со ссылкой на Минобороны Китая.

Издание уточняет, что его отстранили от исполнения обязанностей. Он является главой департамента политической работы в Центральном военном совете.

Последний раз Мяо Хуа появлялся на публике 7 октября.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники обнародовало информацию о расследовании в отношении министра обороны КНР Дун Цзюня. Однако в среду представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти сообщения - "погоня за тенью". В четверг в Минобороны подтвердили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Дун Цзюнь занимает пост главы Минобороны с декабря 2023 года. Его предшественники на этой должности - Вэй Фэнхэ (2018 - март 2023 года) и Ли Шанфу (март - октябрь 2023 года) стали фигурантами уголовных расследований. Их обоих в итоге исключили из Коммунистической партии Китая в связи с обвинениями в коррупции, разжаловали, а их дела передали военному суду.