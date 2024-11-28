Sabah сообщила о захвате сирийской оппозицией 32 деревень в провинции Алеппо

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Коалиция антиправительственных сил Сирии во главе с террористической организацией "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) начала масштабные атаки по направлению к Алеппо на северо-западе Сирии, сообщает издание Sabah в четверг.

По данным издания, вооруженным формированиям удалось взять под контроль 32 деревни и 10 районов в провинции.

Согласно сообщению, антиправительственные отряды находятся в нескольких километрах от городов Нуббул и Аз-Захра, где присутствуют серьезные силы движения "Хезболла". Кроме того, атаке подвергся аэропорт восточнее Алеппо, где размещены проиранские силы.

Источник издания добавил, что сирийская армия, в свою очередь, нанесла удары по удерживаемым антиправительственными силами городам Идлиб, Ариха, Сармада и по югу провинции Идлиб.

Как передает агентство "Анадолу", теперь оппозиция взяла под контроль 245 кв. км провинции Алеппо. Оппозиция утверждает, что захватила тяжелое вооружение и транспортные средства сирийских военных.

Издание сообщает что это первая подобная атака антиправительственных сил с марта 2020 года.