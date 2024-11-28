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Сирийские военные ведут бои с антиправительственными силами в Алеппо и Идлибе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Сирии отражают атаку антиправительственных формирований в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийское командование.

"Террористическая организация "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), присутствующая в Алеппо и Идлибе, в среду вечером предприняла мощную и масштабную атаку с большим число террористов, тяжелым оружием, атаковала мирные деревни, город и военные объекты в этих районах", - говорится в заявлении командования.

В миреSabah сообщила о захвате сирийской оппозицией 32 деревень в провинции АлеппоЧитать подробнее

Согласно сообщению, боевые действия продолжаются, сирийским военным оказывают помощь дружественные войска. Напавшие понесли тяжелые потери.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что альянс антиправительственных групп начал масштабные атаки по направлению к Алеппо на северо-западе Сирии, подошел к городам Нуббул и Аз-Захра, атаковал аэропорт восточнее Алеппо.

Издание "Сабах" отмечало, что это первая подобная атака антиправительственных сил в Сирии с марта 2020 года.

Сирия Идлиб Алеппо
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