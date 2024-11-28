Сирийские военные ведут бои с антиправительственными силами в Алеппо и Идлибе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Сирии отражают атаку антиправительственных формирований в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийское командование.

"Террористическая организация "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), присутствующая в Алеппо и Идлибе, в среду вечером предприняла мощную и масштабную атаку с большим число террористов, тяжелым оружием, атаковала мирные деревни, город и военные объекты в этих районах", - говорится в заявлении командования.

Согласно сообщению, боевые действия продолжаются, сирийским военным оказывают помощь дружественные войска. Напавшие понесли тяжелые потери.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что альянс антиправительственных групп начал масштабные атаки по направлению к Алеппо на северо-западе Сирии, подошел к городам Нуббул и Аз-Захра, атаковал аэропорт восточнее Алеппо.

Издание "Сабах" отмечало, что это первая подобная атака антиправительственных сил в Сирии с марта 2020 года.