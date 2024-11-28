Кишинев готовится к прекращению поставок электроэнергии от приднестровской ГРЭС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии продлило обязательства по оказанию коммунальных услуг для АО "Энергоком" до марта 2025 года на фоне риска прекращения поставок электроэнергии от Молдавской ГРЭС (МГРЭС) в Приднестровье, сообщило Минэнерго страны.

"АО "Энергоком" обладает значительным опытом в сфере энергетики, продемонстрированным в управлении предыдущими кризисами, например, в ноябре 2022 года, когда экспорт энергоносителей из Украины был приостановлен, а МГРЭС прекратила поставки на правый берег. Имея филиал в Румынии и торговые лицензии на электроэнергию и природный газ, компания может обеспечить закупку необходимых объемов энергии из альтернативных источников, в ситуациях, когда МГРЭС не может производить необходимую энергию для покрытия потребления на правом берегу", - говорится в пресс-релизе.

Продление обязательств АО "Энергоком" по предоставлению коммунальных услуг позволяет осуществлять ежедневные покупки электроэнергии по льготным ценам в Румынии. Кроме того, этот инструмент дает правительству возможность оперативно вмешаться в срочные закупки электроэнергии, чтобы предотвратить исключительные ситуации, которые могут повлиять на поставку.

"Решение было принято в контексте энергетической уязвимости, с которой сталкивается Республика Молдавия. Тепловая электростанция МГРЭС, обеспечивающая около 70% энергетических потребностей правобережья Днестра, полностью зависит от природного газа, поставляемого "Газпромом" через Украину. При этом неопределенность усиливается тем, что действующие контракты на транспортировку природного газа через Украину истекают 1 января 2025 года, что создает риски, связанные с непрерывностью поставок в будущем", - говорится в пресс-релизе.

27 ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан предупредил граждан, что "предстоит тяжелая зима" и призвал экономить электроэнергию. По его словам, необходимо подготовиться к возможному кризису, который грозит возникнуть по двум причинам.

"Во-первых, это возможное прекращение поставок (российского - ИФ) газа на левобережье (Днестра - в Приднестровье - ИФ), где проживают почти 350 тысяч человек, большинство - наши граждане, которые рискуют остаться без отопления и электричества. Это может обернуться гуманитарной катастрофой. Это наши граждане, и мы должны найти решение на случай кризиса, который может произойти из-за того, что "Газпром" не станет выполнять своих контрактных обязательств", - заявил премьер.

Второй причиной он назвал возможное повышение тарифов на природный газ на 40%. Соответствующий запрос подало АО "Молдовагаз" в Национальное агентство по регулированию в энергетике, заседание агентства по этому вопросу назначено на 29 ноября.

После переговоров с "Газпромом" в Петербурге министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что не исключает прекращения "Газпромом" поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года. По его словам, прекращение поставок газа обернется серьезным кризисом. "Во-первых, это социальная и гуманитарная катастрофа для приднестровского региона. Во-вторых - это вопрос поставок электроэнергии для правого берега Днестра по приемлемым ценам", - сказал он.

По его словам, независимо от транзита через Украину есть альтернативный маршрут поставок российского газа в приднестровский регион - через Турцию. Однако, по словам министра, возможность поставок газа по альтернативному маршруту "Газпром" связывает с вопросом исторического долга правого берега. Российская сторона настаивает, что его объем составляет $709 млн. Молдавия провела международный аудит, и считает, что реальная сумма долга - $8,6 млн. ПАО "Газпром" результаты аудита не признает.

По словам Парликова, вопрос поставок газа в Приднестровье остается нерешенным.

С 1 октября 2022 года суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. С тех пор весь объем газа от "Газпрома" направляется в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года. Контракт на поставку газа между "Молдовагаз" и "Газпромом" действует до октября 2026 года.

Правый берег Днестра закупает газ на спотовом рынке как для текущего потребления, так и для создания резервов на зиму. "Молдовагаз" в настоящее время поставляет газ от государственной компании АО "Энергоком", которая покупает газ у европейских трейдеров.