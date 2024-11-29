Цена на газ в Молдавии с декабря вырастет на 28%

"Молдовагаз" просил повысить цены для конечных потребителей на 39,7%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Новый тариф на природный газ для конечных потребителей в Молдавии увеличен до 15,5 лея ($0,85 по текущему курсу) с 12,15 лея за 1 кубометр (без НДС), сообщило Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) со ссылкой на принятое в пятницу решение.

Таким образом, цена на газ в Молдавии с 1 декабря вырастет на 27,6%.

НАРЭ подчеркивает, что решение о повышении внутренних цен на газ принято "в экстренном порядке (...) в связи со значительным ростом закупочных цен на природный газ на международных рынках".

Отмечается, что в ноябре котировки фьючерсов на природный газ на международных площадках выросли более чем на 25%. "Завершение процесса закупок на 2024 год АО "Молдовагаз" подтвердило, что среднегодовая цена закупок значительно выше той, которая включена в текущие цены. Это требует срочной корректировки регулируемых цен, чтобы они отражали реальные затраты на закупки и обеспечивали финансовую жизнеспособность поставщика государственных услуг", - говорится в сообщении.

При этом "отсрочка корректировки цен неизбежно приведет к накоплению крупных финансовых потерь для поставщика государственных услуг, что может повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства, в критические зимние месяцы этот риск может поставить под угрозу безопасность поставок природного газа", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что АО "Молдовагаз" 26 ноября направило в НАРЭ запрос на повышение цены на природный газ конечным потребителям на 39,7%.

25 ноября молдавская делегация во главе с министром энергетики Виктором Парликовым обсуждала варианты организации поставок российского природного газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед группой "Газпром" на переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

После этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан предупредил граждан, что "предстоит тяжелая зима" и призвал экономить электроэнергию. По его словам, необходимо подготовиться к возможному кризису.

На фоне возможного прекращения поставок российского газа в Приднестровье молдавские власти также готовятся к прекращению поставок электроэнергии от Молдавской ГРЭС (МГРЭС). В связи с этим правительство Молдавии продлило обязательства по оказанию коммунальных услуг для АО "Энергоком" до марта 2025 года. "Имея филиал в Румынии и торговые лицензии на электроэнергию и природный газ, компания может обеспечить закупку необходимых объемов энергии из альтернативных источников, в ситуациях, когда МГРЭС не может производить необходимую энергию для покрытия потребления на правом берегу", - говорится в пресс-релизе Минэнерго.

Парликов в связи с этим прогнозировал, что тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти на 50%.

Официальный курс на 29 ноября - 18,3 лея за доллар.