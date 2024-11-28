Над базами ВВС США в Британии вторую неделю летают неизвестные дроны

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании над авиабазами, где размещаются самолеты ВВС США, уже вторую неделю фиксируются полеты беспилотников, сообщило американское издание The War Zone, ссылаясь на американских военных.

Это не любительские дроны, считают они.

Небольшие БПЛА видят в окрестностях и над авиабазами Лейкенхит, Милденхолл и Фэрфорд с 20 ноября, их системы "различаются по размерам и конфигурациям", отметили представители ВВС США.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд размещена оперативная группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, выполняющих полеты на севере Европы. В Милденхолл базируются стратегические разведчики ВВС США RC-135, в Лейкенхит - истребители F-15 и F-35.