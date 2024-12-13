Четыре стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США покинули Европу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Оперативная группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, переброшенная в начале ноября на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, покинула Европу, сообщает британское издание Defence Blog.

Бомбардировщики вернулись на свою постоянную авиабазу Барксдейл в Луизиане. Последние два из четырех самолетов покинули Англию 12 декабря.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, ранее объявившее об отправке самолетов в Европу, бомбардировщики были развернуты в рамках давно спланированной операции.

Указывалось, что "в ходе развертывания экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности".

В Европе B-52H выполнили серию из девяти полетов, в том числе над Финляндией, Швецией, Литвой, где они провели учебное бомбометание, Норвегией, Северным морем и Марокко. В ходе операций их сопровождали истребители стран-членов НАТО.